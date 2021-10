Inter, Dzeko ha fatto dimenticare Lukaku: altro gol e tiene il ritmo di Ronaldo

Un altro gol per Dzeko, sempre più trascinatore dell'Inter di Simone Inzaghi: i ritmi di inizio stagione sono spaventosi

Edin Dzeko non si ferma. Sempre più leader e trascinatore dell'Inter di Simone Inzaghi, con i suoi gol e non solo. 7 gol in 9 presenze in questo campionato . Un inizio di stagione da incorniciare per l’ex Roma, che ha già fatto dimenticare Romelu Lukaku. Ne parla oggi Tuttosport: “Lo stesso ruolino del Fenomeno Ronaldo nella sua prima stagione a Milano, quella dell’esordio italiano, ma anche gli stessi risultati del suo predecessore: quel Romelu Lukaku che nella scorsa annata poteva contare sugli stessi numeri dell’ex Roma, ma con una rete arrivata dal dischetto.

[…] Insomma, una partenza da sogno per Edin, prova di una giovinezza ritrovata, dato che nella Capitale, almeno per quanto riguarda l’ultima stagione, aveva segnato sì 7 reti, ma in ben 27 incontri disputati. Pare proprio quindi che Giuseppe Marotta, almeno per il momento, abbia davvero fatto l’affarone, prelevando a zero Dzeko dalla Roma - nelle casse dei giallorossi verrà versato solo un milione e mezzo di euro in caso di qualificazione alla Champions League - e cedendo Lukaku per 115 al Chelsea”, si legge.