Un altro mattoncino è stato messo. L'Inter, col 2-0 sull'Empoli, ha mantenuto i 14 punti di vantaggio sul Milan e allungato addirittura a 20 sulla Juventus. Quanto manca quindi per la matematica per lo scudetto a 7 giornate dal termine del campionato? Lo riporta anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Meno 11. Sono i punti che separano l’Inter dallo scudetto dopo la vittoria sull’Empoli. I nerazzurri sono già qualificati alla Champions, traguardo relativo, evidentemente: ora c’è solo la voglia di mettersi il tricolore sul petto. Anche perché la sensazione è che le energie nervose siano in esaurimento. Non a caso sia Bastoni sia Lautaro hanno accolto male le sostituzioni. Soprattutto il Toro avrebbe voluto restare in campo per inseguire il 24° centro in campionato. Dovrà aspettare Udine".