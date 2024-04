E nel post continua: "Milano si colora di nerazzurro ben 300/400 mila persone scendono in città per festeggiare un’annata fantastica! Si sente nell’aria l’interismo e l’amore per questi colori! In questa cavalcata fantastica ringraziamo il popolo milanista che è stato spettatore dei nostri successi e che nonostante la palese inferiorità continua a accampare scuse ridicole…:“ avete rubato”; “Marotta league”. Siete davvero tristi e questo lo sapevamo già… Come ho già detto non sapete vincere figurati perdere!! Concludo facendo i complimenti a tutti i ragazzi della curva nord siete la mia famiglia e ai nostri diffidati non si molla un cazzo. Avanti Inter". AVANTI INT