Inter, ci sarà fermento a gennaio. Sanchez? Sostituto non sarà Satriano, Marotta al lavoro

L'Inter a gennaio non rimarrà con le mani in mano, ma cercherà di rinforzare la rosa e di cercare un attaccante

Nonostante la difficile situazione finanziaria che sta vivendo, l'Inter non vuole tornare sui suoi passi e vuole puntare forte sulla vittoria del campionato. Per farlo, come ha ribadito l'ad Marotta, è anche disposta a intervenire sul mercato a gennaio.