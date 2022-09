GdS – Inter, cresce la fiducia su Calhanoglu: tempi di recupero accorciati

Il turco spinge per tornare in campo subito dopo la sosta: notizie positive da Appiano Gentile

Infortunio simile a quello di Romelu Lukaku, ma tempi di recupero più brevi. Hakan Calhanoglu spinge per tornare in campo e le notizie che arrivano da Appiano Gentile sono confortanti.

Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Romelu Lukaku dovrebbe tornare a pieno regime l’1 ottobre, ma cresce pure la fiducia attorno ad Hakan Calhanoglu. Il turco si è fatto male dopo rispetto a Big Rom e la sua distrazione al flessore sinistro ha coinvolto un muscolo diverso, ma da subito lo staff medico ha colto la possibilità di accorciare i tempi per rimetterlo in sesto. Ieri Calha ha così finalmente fatto un lavoro sul campo personalizzato, proprio come Lukaku. Dipenderà dalle prossime sedute e da quando rientrerà in gruppo ma, anche se la corsa contro il tempo dovesse fermarsi prima di Mou, è probabile che Hakan torni in Champions".