GdS – Inter, formazione preannunciata per Napoli: ecco l’undici scelto da Inzaghi

“Come già accaduto per Juventus-Inter della scorsa giornata di campionato, la formazione di Simone Inzaghi pare preannunciata: giocheranno i titolari, sia perché la partita è di quelle di primissimo piano che per le ampissime rotazioni di mercoledì in Champions League. Quindi Yann Sommer in porta, l'obbligata difesa a tre con Matteo Darmian, Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, il centrocampo con Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco, più Marcus Thuram e Lautaro Martinez in attacco”, si legge.