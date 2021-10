Inter, rebus formazione per Inzaghi: da Darmian a Lautaro, doppio ruolo Perisic

Inzaghi è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per la sfida di domani alle 18 contro la Lazio

Alessandro Cosattini

Simone Inzaghi nelle prossime ore scioglierà i dubbi di formazione di casa Inter per la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio. Ha ancora diverse scelte da fare, soprattutto dal centrocampo in su. In difesa nessun dubbio, toccherà al terzetto titolare Skriniar-de Vrij-Bastoni. Poi arrivano invece i ballottaggi da sciogliere per l'allenatore nerazzurro.

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che si sofferma in particolare sul reparto offensivo nerazzurro. "Tra acciacchi e arrivi all'ultimo direttamente a Roma (i sudamericani sono attesi stasera dopo le 22; domani mattina risveglio muscolare in hotel), la formazione anti Lazio per Inzaghi è un rebus. Proprio nella partita alla quale tiene di più, il tecnico si trova a fare i conti con l'emergenza. Soprattutto in attacco. Partiamo da qui e dalla domanda (ancora) senza risposta: chi giocherà accanto a Dzeko? Impossibile rispondere ieri, a 48 ore dal fischio d'inizio del match. Di certo Simone in nottata ha visto Perù-Argentina per capire il minutaggio e le condizioni di Martinez e Correa, al momento di andare in stampa segnalati rispettivamente titolare e in panchina. Se Lazio-Inter si fosse giocata domenica, il Toro sarebbe stato titolare accanto al bosniaco. Così invece il dubbio è grande: Inzaghi deciderà dopo aver ascoltato le sensazioni del suo numero 10 che comunque, reduce anche dal viaggio transoceanico sul charter organizzato insieme ai club della Liga, non potrà giocare 90'. Meglio averlo subito in campo o "spenderlo" eventualmente nella ripresa? Se sarà quest'ultima teoria a prevalere, siccome è complicato pensare agli altri "viaggiatori" (Correa e Sanchez) nell'undici iniziale, la scelta andrà fatta tra Perisic e Calhanoglu", si legge.

Si passa poi al centrocampo, dove i dubbi sono diversi e molto dipenderà appunto dal partner offensivo di Dzeko in attacco. Lo spiega sempre il CorSport. "[...] Al momento Perisic è in vantaggio su Calhanoglu per far coppia con Edin, ma se Martinez convincerà l'allenatore, sarà l'argentino ad andare in campo. La scelta dell'esterno sinistro in mediana è legata a quella dell'attaccante: con Lautaro titolare, probabile che tocchi a Perisic; con quest'ultimo al fianco di Dzeko, spazio a Dimarco. Sul lato opposto nessun dubbio: giocherà Darmian e Dumfries (forse) avrà la sua chance contro lo Sheriff. Gagliardini completerà i tre in mezzo insieme a Barella e Brozovic: servono centimetri contro Milinkovic".