Inter, Gagliardini: “Serve un’impresa, ma possiamo farcela”

La strada è in salita, ma l’Inter non si dà per vinta. I nerazzurri metteranno il massimo in campo per provare a ribaltare le sorti nel doppio confronto con la Juventus e conquistare la finale di Coppa Italia. Ne ha parlato anche Roberto Gagliardini ai microfoni di Rai Sport: “Sappiamo l’impesa che dobbiamo fare visto il risultato dell’andata. Partita importantissima, pensiamo di potercela fare assolutamente. Hakimi e Lukaku sono giocatori importanti e speriamo che possano determinare la partita”.