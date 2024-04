Nella notte di festa a Milano, infatti, a un certo punto dai tifosi è partito un coro contro Theo Hernandez ( protagonista in negativo di Milan-Inter a causa dello scontro con Dumfries) "Figlio di p...". I due giocatori hanno reagito prontamente: Barella ha invitato tutti a interrompere il coro con ampi gesti delle braccia. A lui si è accodato l'ex rossonero Calhanoglu, che ha fatto più volte segno 'no' con le dita. Un chiaro invito a non esagerare con gesti e parole, per mantenere signorilità anche nella vittoria.