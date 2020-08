Inter, occhi su un gioiello del Palmeiras: Benfica avanti, ma nerazzurri ancora in corsa

L’Inter continua a setacciare il mercato internazionale alla ricerca di giovane talenti: l’ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Patrick de Paula, centrocampista classe ’99 del Palmeiras. Classico volante sudamericano, in grado di esprimersi al meglio come vertice basso del reparto mediano, il giovane brasiliano abbina forza fisica, senso della posizione e un sinistro educato, che gli permette di dare ordine e qualità alla manovra.

Su di lui si sono già mossi diversi club europei, Benfica in testa, tanto che in Portogallo si parla di accordo ormai già chiuso sulla base di 18 milioni di euro più il 15% su una futura rivendita (o 18 milioni per l’80% del cartellino): intesa prontamente smentita dal Palmeiras, che lascia così ancora speranze a Inter, Borussia Dortmund e Marsiglia. Il club brasiliano ha già fissato il prezzo per il suo gioiello: si parte da una valutazione di almeno 25 milioni di euro. Pretendenti avvisate.