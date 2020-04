GdS – Inter, saltato Giroud. Per l’attacco ora un’ipotesi diventa ancora più calda

Olivier Giroud non sarà un giocatore dell’Inter. La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla vicenda e indica anche la strategia nerazzurra: “Un giocatore che va a scadenza può firmare un nuovo contratto con un altro club già da febbraio. Così la mancata accelerazione aveva destato qualche sospetto: possibile che una delle due parti in causa abbia cambiato idea? Non proprio, perché in realtà è l’avventura di Giroud a Londra che ha imboccato una nuova strada. Chiuso il mercato di riparazione, il francese ha ritrovato un ruolo da protagonista nel Chelsea e così ieri il club ha deciso di esercitare l’opzione e blindare la punta. Ora per l’Inter resta valida la pista Mertens tra i prossimi free agent, almeno che anche il belga non trovi l’intesa di rinnovo col Napoli. Ipotesi ancor più viva ora che Giroud è definitivamente tramontato“.