Inter, Handanovic: “Pari giusto, ma dimostra che dobbiamo migliorare”

Il capitano dell’Inter, Samir Handanovic, ha parlato a Dazn dopo il pari con l’Atalanta e il rigore parato ai bergamaschi:

-L’atmosfera dello spogliatoio?

Quello che succede nello spogliatoio rimane nello spogliatoio.

-Come ci si sente dopo il rigore parato: ne hai presi 24 e hai eguagliato il record di Pagliuca…

Sapevamo che era una gara difficile perché l’Atalanta gioca da tempo insieme e ha giocatori forti. Lo sta dimostrando in Italia e in Europa. Non era facile per il tipo di gioco che fanno. Nel primo tempo meglio noi, nel secondo tempo sono usciti loro e ci hanno messo sotto. Il pari è giusto.

-Pensate alla Juve e alla classifica adesso?

Dobbiamo pensare a migliorare noi stessi e la partita di stasera lo dimostra, abbiamo tanto da migliorare.

