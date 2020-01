Inter, i bookies scommettono sul gol di Eriksen a Udine. E la quota per lo scudetto nerazzurro…

Serve una scossa, per tornare a credere che lo Scudetto sia possibile. Serve soprattutto ritrovare una vittoria che in campionato manca dal 6 gennaio, quando l’Inter espugnò il San Paolo. Sono cinque i pareggi nelle ultime sette giornate: numeri che hanno portato la Juventus lontana tre punti e la Lazio a meno due, nonostante una gara da recuperare. Per tornare a vincere, Antonio Conte decide allora di lanciare il fiore all’occhiello arrivato nel mercato invernale: Christian Eriksen. Il danese, dopo uno stralcio di gara nella vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina, dovrebbe partire dal primo minuto, nella gara di campionato contro l’Udinese. E i bookmakers sono convinti che l’ex Tottenham possa essere subito decisivo per le sorti nerazzurre. Un gol del centrocampista parte infatti da una quotazione bassa, secondo Betclic: 3.50. Basti pensare che il giocatore più quotato per andare a segno per i friulani è invece Okaka, dato a 4.70.



Lo scudetto? Per i bookies si può – La vittoria parte da una quota non bassissima, per i traders: un successo di Handanovic (ex di giornata) e compagni vale 1.73, mentre una colpo interno dell’Udinese arriva a quota 5.75. Il risultato più probabile è invece lo 0-1, dato a 6.80. E per quanto riguarda lo scudetto? Il pareggio contro il Cagliari non ha inficiato sulle possibilità tricolore, anche in virtù della sconfitta serale della Juventus contro il Napoli. Bianconeri sempre favoriti a 1.40, Inter a 4.30. Perde un po’ di terreno la Lazio, ora a 7.50.