Inter, idea per gennaio: Inzaghi suggerisce van de Beek. La sua prima scelta…

L'avventura inglese di Donny van de Beek continua ad essere avara di soddisfazioni: il centrocampista olandese, rientrato al Manchester United dopo il deludente prestito all'Everton, continua a non trovare spazio neanche con il suo mentore ten Hag in panchina, e l'ipotesi che possa cambiare nuovamente aria già a gennaio è tutt'altro che remota. Arrivato in Premier League nell'estate del 2020 per 40 milioni di euro, l'ex Ajax non è mai riuscito a replicare quanto mostrato in patria, finendo con il ricevere sempre meno chance con la maglia dei RedDevils.