Repubblica – Inter, Jindong Zhang ha tuonato da Nanchino. E ha dato un input durissimo

Lo sfogo di Steven Zhang dell’altro giorno non è nato per caso. E ha un nome e un cognome ben preciso come architetto: Jindong Zhang. E’ quanto si legge su Repubblica, che spiega come il boss di Suning abbia preso in mano la situazione da Nanchino e abbia tuonato così: “A muovere Steven Zhang era stato lo stupore del padre Jindong, fondatore del colosso Suning e patron dell’Inter, che da Nanchino segue sbigottito le vicende di virus e calendari. In Cina il campionato di calcio, che sarebbe dovuto partire il 22 febbraio, è stato rinviato a data da destinarsi. In Italia porte chiuse, ripensamenti, gare saltate e altre no, recuperi da fissare. «Risolvete questa cosa». Questo l’input che Mr Suning ha mandato al figlio Steven e ai dirigenti nerazzurri, che con il boss hanno rapporti sporadici, ma che fra loro si sentono più volte al giorno, come si fosse in un gabinetto di guerra”.