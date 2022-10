Ieri Inzaghi ha offerto la cena a tutta la squadra. A fine serata Barella cantava…

Il clima sarà incandescente con il camp Nou che spingerà Xavi e la squadra in quella che per Barcellona e Inter rappresenta un importante crocevia della stagione. Alla squadra di Inzaghi potrebbe bastare un pareggio per tenere i blaugrana distanti e provare a chiudere il discorso qualificazione in casa contro il Plzen. "Pareggiare, mettendo un'importante ipoteca sul passaggio del turno. O addirittura vincere, conquistando di fatto il pass per gli ottavi di finale con due giornate d'anticipo. In pratica, non perdere. È questa la missione di Simone Inzaghi", sottolinea Repubblica.