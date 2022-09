TS – Inter, fiducia a Inzaghi e nessun piano B. Stankovic unico nome possibile

Fiducia a Inzaghi: l'Inter riparte dal proprio tecnico, nonostante l'inizio di stagione tutt'altro che brillante, ma si aspetta ora una pronta reazione, a cominciare dalla gara di sabato contro il Torino. Lo ha ribadito ieri anche Beppe Marotta, che ha sottolineando la stima della dirigenza nei confonti dell'ex allenatore della Lazio (al quale è stato rinnovato il contratto fino al 2024). Nessun rischio esonero, almeno per il momento, come scrive Tuttosport: "Simone Inzaghi non rischia il posto ma, nelle tre gare che dividono l'Inter dalla sosta per lasciare spazio alle Nazionali, dovrà imprimere una svolta al rendimento avuto fino a questo punto dalla squadra. Il calendario è disseminato di trappole (Toro a San Siro quindi doppia trasferta a Plzen e Udine) ma lo snodo che propone la stagione è già alquanto importante per le ambizioni del club in campionato (fondamentale fare 6 punti per restare attaccati al treno scudetto) e per assicurarsi, quanto meno, un posto in Europa League nella speranza che arrivi un assist dal Bayern col Barça per tenere viva la fiamma pure per la qualificazione agli ottavi di Champions".