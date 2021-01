Inter-Juventus, ecco dove vederla in tv

Dopo aver guadagnato i quarti di finale di Coppa Italia grazie al successo contro la Fiorentina, l’Inter di Antonio Conte si prepara per affrontare la Juventus di Pirlo nel match che si giocherà domenica 17 gennaio alle 20.45 allo stadio Meazza, valido per la 18esima giornata di campionato. I nerazzurri arrivano alla sfida al secondo posto in classifica con 37 punti e sfidano i bianconeri a quota 33. In campo scenderanno il miglior attacco della competizione (Inter in solitaria a quota 43 gol segnati) e la miglior difesa (16 i gol subiti dalla Juventus, al pari di Napoli e Verona).

DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS IN TV

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva domenica alle 20:45 da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e sul canale numero 251 del satellite.

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.