SM – Inter-Kolarov, ecco quanto chiede la Roma. Per Vidal c’è una speranza

Dagli studi di Sport Mediaset arriva un aggiornamento sul mercato dell’Inter. Kolarov è il nome giusto per Conte perché può ricoprire due ruoli e perché ha il carisma che serve allo spogliatoio nerazzurro. La Roma chiede 10 milioni, ma la pretese giallorosse sono destinate ad abbassarsi col passare dei giorni. Non è alternativa ad Emerson Palmieri, così come Vidal, chiesto con insistenza da Conte, non è alternativa a Tonali, che – come raccontato da Fcinter1908.it – è seguito anche dal Milan. Per il cileno il Barcellona chiede 15 milioni, l’Inter spera di averlo a zero.