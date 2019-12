Inter, senti Kulusevski: “Futuro? Non so, deciderò a fine stagione. Ibrahimovic un modello”

Eletto come giocatore del mese di dicembre in Serie A, Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma e obiettivo di mercato dell’Inter, ha parlato così del suo momento a SVT Sport: “Ci sono diversi fattori che hanno portato a questo. Ho trovato una squadra in cui mi trovo alla perfezione, un allenatore e dei compagni che credono in me. Mi sono allenato con l’Atalanta l’anno scorso e sentivo di poter raggiungere questo livello. Ma sono molto felice di come le cose siano andate. Il futuro? Quando pensi al futuro, dimentichi il presente. Io penso solo a migliorare ogni giorno. Non so cosa succederà in futuro, sono concentrato nel migliorarmi: a fine stagione prenderò una decisione. L’arrivo di Ibrahimovic al Milan? Il campionato italiano sarà divertente con l’arrivo di Zlatan, alzerà il livello è farà la differenza al Milan. Per me è un modello, come lo è per tutti gli svedesi. Quello che ha fatto è fantastico, tanto grande quanto è lui nel mondo”.