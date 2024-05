19 punti sulla seconda in classifica, in testa dall’inizio alla fine esprimendo un gioco di altissimo livello.

“L’Inter non ha stravinto perché era la più forte ma perché lo è diventata. Il mezzo è stato un gioco innovativo, un mosaico in movimento. Quando si muove un nerazzurro, l’altro occupa il suo posto, e così via. Il 3-5-2 era un prodotto locale, Inzaghi lo ha trasformato in un’eccellenza da esportazione”, scrive Libero.