Barça, Laporta: “Inter offri per Messi cifra clamorosa, altri avrebbero vacillato. Parlavano…”

Juan Laporta lo aveva già raccontato e lo ha ribadito che per l’Inter Messi è stato un sogno. In un’intervista a ‘El Larguero’, programma di Cadena Ser, ha parlato del giocatore dell’argentino.

L’ex presidente del Barcellona, candidato alla presidenza in vista delle nuove elezioni, ha detto: «Non sapevo che esistesse un’offerta dal Real per lui. Negli scorsi anni c’era un’offerta dall’Inter per Messi. La cifra? Tale per la quale forse un altro presidente avrebbe vacillato. Parlavano di pagare la cifra della clausola, risposi di no e mi videro molto fermo sulla mia posizione. Credo che alzarono ulteriormente l’offerta per spingermi ad accettare».

(Fonte: Cadena Ser)