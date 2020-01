Corsera – Inter, per Lautaro in arrivo una multa pesante. In un video si vede Ranocchia…

Inter-Cagliari è stata una gara complicata, lo sapeva Conte alla vigilia. Ma a far discutere è ancora una volta la direzione arbitrale di Manganiello, direzione al di sotto della sufficienza e che ha fatto indispettire i nerazzurri, in particolare Lautaro Martinez. “Al 93’ a Lautaro, dopo un contrasto con Walukiewicz non fischiato da Manganiello, si è tappata la vena. Prima ha protestato prendendo un giallo, poi ha continuato insultando l’arbitro”, riporta il Corriere della Sera. “L’espulsione costerà una squalifica lunga e gli farà saltare il derby. Furiosa pure la società: per l’argentino, che se vuole diventare un grande calciatore deve imparare a gestire i suoi scatti d’ira, è in arrivo una multa pesante. Il «Toro» ha poi chiesto «scusa a tutta l’Inter». Conte non è stato da meno, era trasfigurato, ha insultato Manganiello. Un allenatore esperto non può farsi trascinare in gazzarre da bar e andarsene silente a fine partita. L’Inter deve darsi una rasserenata. Il terzo portiere Berni, un mite dalla filosofia zen, è stato il primo a scattare e vomitare oscenità sull’arbitro. In un video si vede Ranocchia sputare ai piedi del quarto uomo: forse è un inganno di prospettiva, ma perché farlo? Nel tunnel degli spogliatoi si sono viste scene da terza categoria. D’Ambrosio e due dello staff hanno insultato Manganiello: urla e parolacce. L’arbitro esasperato ha alzato anche lui la voce. La voce grossa bisogna farla in campo e l’Inter da un po’ non ci riesce più. Calma, sennò si rovina tutto”.

(Corriere della Sera)