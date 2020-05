Inter, a Lautaro gira la testa per la corte del Barcellona? C’è una cosa che Conte non tollera

La corte spietata del Barcellona potrebbe distrarre in qualche modo Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter, come spiega il Corriere dello Sport, ha però il dovere di finire al meglio la stagione con l’Inter, prima di concentrarsi su un eventuale trasferimento. Spiegano i colleghi: “ Alla presenza di Conte i cali di tensione non sono tollerati, meglio regolarsi fin d’ora. Sotto traccia si lavora per far incastrare la trattativa, con tempi che ruotano anche attorno a quel 7 luglio in cui scade la clausola del Toro. Ma fino ad allora, e saremo nel pieno della stagione perché l’Inter andrà avanti almeno fino ad agosto inoltrato con l’Europa League, serve il vero Lautaro. Quello che con Lukaku costruisce ambizioni a uso e consumo di un’Inter in lotta per lo scudetto”.

Eppure il pressing blaugrana è spietato: “Messi ha definito Lautaro un giocatore spettacolare, rimarcando il concetto nelle settimane successive. Seguito a ruota da Rakitic, dal tecnico Setien che ha affermato di vedere bene il Toro a Barcellona e dal ct argentino Scaloni. Quanto basta per far girare la testa a un ragazzo di 22 anni, arrivato all’Inter in punta di piedi ma responsabilizzato tutto d’un colpo. Anche per la vicenda Icardi, s’intende. Un testimone raccolto a suon di gol, dal connazionale. Ma le cartucce non possono essersi esaurite in un colpo solo. Un Lautaro da rimettere a nuovo è il primo passo per dare la caccia a Lazio e Juve”.