GdS – Inter, Brozovic ci sarà a Lecce: pronto l’undici dei titolarissimi

Vigilia di campionato per l’Inter: si riparte domani sera alle 20.45 a Lecce con la stagione 2022/23. Buone indicazioni per Simone Inzaghi dall’infermeria e dal campo, ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: “L’Inter a Lecce dovrebbe presentarsi con l’undici di titolarissimi. Quindi, con Brozo che ha ormai del tutto smaltito l’affaticamento al polpaccio e si è allenato con il gruppo, saltando solo precauzionalmente la partitella: sono aumentate di molto le possibilità di vederlo dall’inizio. L’unico a mancare alla prima in Salento potrebbe essere Danilo D’Ambrosio: sarà valutato oggi dai medici per problemi muscolari”, si legge.