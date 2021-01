Inter, lo sponsor tecnico svela per sbaglio il nuovo logo – FOTO

Dopo le indiscrezioni, riportate ieri da Fcinter1908, arrivano ulteriori conferme: il nuovo logo è stato svelato per sbaglio sui canali social dello sponsor tecnico nerazzurro. E’ stato mostrato un indumento della squadra in cui compariva già il logo rivisitato per la campagna “Inter Milano”.

“Rispetto all’attuale, in gran evidenza le lettere I e M, Inter Milano appunto. La denominazione su cui punterà tutta la campagna di comunicazione, giocata sulle due lettere, “I am Milano”, che sta già coinvolgendo da tempo calciatori e tifosi vip“, sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.