GdS – Inter-Toro, Lukaku vs Belotti. Due trascinatori, un numero in comune

Lukaku contro Belotti. Dopo le rispettive esperienze in Nazionale, i due attaccanti tornano in Italia e si affrontano in Inter-Toro (si gioca domenica alle 15, al Meazza). Facile accostarli e metterli a confronto. Entrambi classe 1993, in comune il numero 9 e quel senso di responsabilità che trascina una squadra intera. E pure un popolo.

Dei due parla La Gazzetta dello Sport sottolineando dell’italiano: “Ha segnato contro la Bosnia. Il giocatore sembra esaltarsi nelle difficoltà. E non a caso, chissà, è rimasto a secco nell’unica partita giocata in estate in questo campionato, all’esordio contro la Fiorentina il 19 settembre. Per poi scatenarsi in autunno, che ha gli stessi colori dei granata: doppietta alla Dea, doppietta al Cagliari, un gol al Sassuolo (con assist) e uno alla Lazio. Il Torino ha segnato dodici gol in questo campionato, solo il Gallo sei: incidenza del 50% sulla produzione della squadra, migliore della Serie A insieme a Ibrahimovic (otto gol su sedici del Milan) e Ronaldo (sei su dodici, come Belotti)”.