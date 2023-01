GdS – Inter, Lukaku ora è un problema: vederlo è uno spiacevole spettacolo

Il belga è lontano parente di quello che ha fatto sognare i tifosi nerazzurri in passato. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: ""Resta un solo punto e un problema non più trascurabile: Lukaku. Sia chiaro che il pari non è soltanto colpa del centravantone belga, entrato nel secondo tempo per uno Dzeko non ispiratissimo. Ma, se c’erano interrogativi sul perché Inzaghi avesse rinunciato ancora una volta alla Lu-La, eccola la risposta: Lukaku al momento non è presentabile. Non a questi livelli. Un chiaro deficit fisico che si trasforma in un crollo psicologico.