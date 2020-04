SM – Lukaku si è scusato con i compagni. Ecco come l’Inter ha definito le sue parole

“Una leggerezza da quarantena”. Questo il pensiero dell’Inter a proposito delle ultime dichiarazioni di Romelu Lukaku, che imbarazzo e irritazione hanno creato in viale della Liberazione. Tuttavia, secondo quanto riportano i colleghi di Sport Mediaset, il club nerazzurro, dopo un richiamo telefonico con il calciatore, ha deciso di non comminare nessuna multa nei suoi confronti per la diretta Instagram con la moglie di Mertens nella quale ha espresso dubbi sul possibile contagio di gruppo ad inizio 2020. Lukaku ha mostrato una grossa preoccupazione per la pandemia che sta coinvolgendo il mondo intero e in particolare per le condizioni di sua madre, diabetica, con la quale si sente quattro volte al giorno. Il calciatore belga si è comunque scusato con i dirigenti, lo staff medico e con i compagni di spogliatoio.