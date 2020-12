Inter, dal nuovo main sponsor il doppio di Pirelli. Nome top secret ma c’è una certezza

Prosegue sotto traccia il lavoro di Steven Zhang per rafforzare il bilancio dell’Inter. Molto dipenderà anche dall’accordo con lo sponsor che sostituirà Pirelli, questione della quale il presidente si sta occupando in prima persona in Cina. Il Corriere dello Sport aggiorna sulla questione: “Le trattative sono date prossime al traguardo, anche perché il contratto con Pirelli è in scadenza alla fine questa stagione. La certezza, comunque, è che arriverà dalla Cina. Sul nome, invece, continua a permanere un certo riserbo. Tuttavia, nelle ultime ore gli indizi si stanno tutti concentrando su Evergrande, che metterebbe a disposizione il marchio Hengchi, vale a dire automobili elettriche di lusso prossime al lancio sul mercato nel 2021. Sullo sfondo, comunque, restano anche Hisense e Samsung. L’obiettivo di Suning è quello di ottenere una fee annuale di almeno una trentina di milioni di euro, sostanzialmente il doppio quindi rispetto a Pirelli. Ma nei temi in discussione ci sarebbe anche un bonus-entrata che garantirebbe un immediato “boost” nei ricavi”.