Come riferisce La Gazzetta dello Sport, i 20 milioni chiesti dal club belga sono considerati troppi e l’Inter ha già pronta l’alternativa.

"Più economico, nel caso, un altro baby profilo d’attacco con nobili natali: Anton Matkovic, classe 2006, croato dell’Osijek ricorda a tutti Mario Mandzukic per cattiveria, chili e centimetri”.

In questo caso, la concorrenza è più italiana, con il croato che è stato vicino al Sassuolo, e il prezzo di 5 milioni è considerato più ragionevole.

