MD: Semedo, uomo chiave per l’Inter e non solo. Nerazzurri interessati a Emerson

Mundo Deportivo, giornale spagnolo, apre la sua edizione di oggi con il calciomercato dell’Inter. Il titolo principale è su Semedo. “Il pezzo chiave”, viene definito dal quotidiano. Perché potrebbe rientrare in una trattativa con il City per uno scambio con Cancelo. Potrebbe facilitare l’operazione Neymar andando al PSG e infine potrebbe sbarcare all’Inter nell’ambito della trattativa per Lautaro Martinez. “Seduce il club nerazzurro”, assicura MD. Si parla ancora di Inter a fondo pagina quando a proposito dell’argentino si riporta dell’interesse per lui da parte del PSG.

Infine si parla di Emerson Aparecido Leite De Souza Junior terzino del Barcellona in prestito al Betis che sarebbe conteso tra Inter e Bayer.