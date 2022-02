Inter-Milan, il retroscena: “Ecco cos’ha detto Barella dopo la gomitata di Hernandez”

Barella non l’ha presa bene, protestando in maniera vibrante nei confronti dell'arbitro Guida

E' finito al centro delle critiche sui social l'arbitraggio di Marco Guida nel derby di Milano. L'arbitro, fin dai primi istanti, ha deciso di adottare un metodo all'inglese, senza fischiare i contatti lievi. Perdendosi però alcuni episodi eclatanti come una gomitata in pieno volto di Theo Hernandez a Nicolò Barella: "Un caso evidente si è registrato al 42’ del primo tempo - scrive Il Giornale -, quando Theo ha fatto arrabbiare Barella per una giocata piuttosto decisa, un gomito alto per prendere posizione con contatto che ha fatto cadere il centrocampista sardo, complice anche l’evidente mismatch fisico. Barella non l’ha presa bene, protestando in maniera vibrante nei confronti dell'arbitro Guida: "Mi ha colpito con il gomito" ha urlato l’ex Cagliari all'arbitro, rincarando poi la dose con il quarto uomo: "Come fai a non vedere?", si legge.