Inter-Milan, quanti vip attesi a San Siro: da Bonolis a Fognini e Matilde Gioli

Quanti vip interisti attesi a San Siro per l’ Euroderby di questa sera contro il Milan. Si riempirà la tribuna, svela oggi Tuttosport, che fa un elenco delle persone attese sugli spalti per la semifinale di ritorno di Champions League.

“Tananai, Madame, Fabio Rovazzi, Amadeus, Nicola Savino e Paolo Bonolis. Nella lista dei famosi presenti allo stadio non mancheranno nemmeno attori e sportivi, come Marco Belinelli, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Filippo Magnini (con la compagna milanista, Giorgia Palmas), Fabio Fognini, Ignazio Moser, ma anche il rapper Tedua, Alessia Lanza, Marco Fantini e Andrea Damante. Ad accoglierli un Meazza completamente sold out (si frantumerà il record di incassi di sempre, previsti oltre 12 milioni dal botteghino) e con coreografia a 360 gradi tutta nerazzurra. Uno spettacolo coperto da oltre 50 broadcaster presenti allo stadio per tramettere la partita in tutto il mondo.

Non mancheranno nemmeno gli ex giocatori, le leggende interiste che hanno fatto grand il club: Stankovic, Pandev, Cordoba, Suazo, Ranocchia, Di Biagio, Vieira, Colonnese, Berti, Ze Maria, Orlandoni. Tra tanti volti conosciuti, appariranno pure due super fortunati tifosi americani, che hanno vinto un contest organizzato dall’Inter per permettere a due fan d’Oltreoceano di assistere alla partita con volo, hotel e biglietti in omaggio. Trattamento da super vip pure per loro, insomma. I cancelli di San Siro verranno aperti alle 18 - con tutte le informazioni per coloro che saranno diretti all’impianto disponibili sul sito del club nerazzurro”, si legge.