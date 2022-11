Inter, occhi in Turchia: nel mirino Kadioglu, il Fenerbahce fissa il prezzo

L'Inter continua a setacciare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi, possibilmente giovani e dai costi non esorbitanti. Secondo il portale turco A Spor, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Ferdi Kadioglu, duttile centrocampista del Fenerbahce. Classe '99, nato in Olanda ma nel giro della Nazionale della Turchia, è in grado di giocare in più posizioni, sia da esterno su entrambe le fasce che da trequartista.