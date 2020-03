UFFICIALE – Ludogorets-Inter, dalla UEFA arriva una multa salata per i nerazzurri: i motivi

Costa caro all’Inter il match in Bulgaria contro il Ludogorets per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Come riportato da una nota UEFA, infatti, i nerazzurri sono stati multati per 9.500 euro.

Il motivo? Il presunto comportamento dei tifosi interisti presenti a Razgrad. Secondo l’organo europeo, i sostenitori nerazzurri si sono resi protagonisti di atti vandalici e dell’accensione di fumogeni. In campo, però, ci hanno pensato Eriksen e Lukaku a mettere tutti d’accordo e a regalare all’Inter di Conte la vittoria.