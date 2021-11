CdS – Inter-Napoli, Lautaro a caccia di gol. Il Toro ha una ferita che ancora sanguina

Il focus sull'argentino che come Lorenzo Insigne vuole sbloccarsi dopo un lungo digiuno: oggi l'occasione giusta

Sottolinea il Corriere dello Sport: "Dopo aver dimostrato che in fin dei conti Romelu Lukaku non gli mancava per niente, che ne avrebbe fatto a meno - volente o nolente - Lautaro Martinez ha scoperto la solitudine in area di rigore, e s’è fermato a cinque gol. L’ultimo segnato risale al 2 ottobre. A riempire questo vuoto, maledizione, c’è quel rigore nel derby che fa male, è un’eco dolorosa del proprio vissuto, una ferita che ancora sanguina. Pure in classifica. Ma, fateci caso, il dischetto è la contraddizione in termini di Lorenzo Insigne, che nel silenzio di quegli attimi (s)fuggenti ha avvertito le sensazioni più contrastanti di questa stagione folle, da tormento estasi: le sue quattro reti in campionato, sono arrivate tutte da lì, da quei faccia a faccia con i portieri, ma nel mezzo ci stanno tre errori e una «credibilità» messa pericolosamente in discussione prima con il Venezia, poi con la Fiorentina e infine con il Torino".