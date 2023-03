CdS – Inter, nodo Correa: c’è la strategia per l’addio a fine stagione

I nerazzurri studiano la mossa migliore per liberarsi dell'argentino in estate

Joaquin Correa lascerà l'Inter a fine stagione? L'argentino non ha di certo convinto fino a questo momento, l'addio sembra quasi inevitabile ma non sarà facile, considerando proprio lo scarso rendimento dell'argentino. Una possibile soluzione arriva dal Corriere dello Sport di questa mattina: "Ci sarebbe il nodo-Correa, giocatore che non ha contribuito alla causa e di cui il club si libererebbe volentieri, ma il cui contratto scade nel 2025. Si punta a un prestito", si legge.