Sky – Inter, ecco i nomi del mercato di gennaio. Politano in uscita, due opzioni

Si avvicina il mercato di gennaio e per Conte è una buona notizia. Perché dopo aver passato mesi a dover rattoppare la squadra al meglio delle possibilità per ovviare a infortuni e assenze varie, arriveranno rinforzi. A Skysport24 hanno fatto il punto sulle trattative già entrate nel vivo. Ed è stato ribadito che si sta pensando ad uno scambio di prestiti tra Llorente e Politano per andare a coprire le esigenze degli allenatori. L’ex attaccante del Sassuolo piace molto anche alla Fiorentina che sarebbe disposta a prenderlo a titolo definitivo.

I due ruoli da coprire assolutamente sono due: centrocampista e esterno di sinistra. Il nome caldo per la mediana è quello di Kulusevski che il Parma non vorrebbe lasciare andare a gennaio. Il club nerazzurro ha incontrato l’Atalanta, proprietaria del suo cartellino, in chiave estate e si parla di 35 mln di euro. I dirigenti interisti vogliono bloccarlo subito, quelli atalantini invece vogliono attendere l’estate per provare a vedere se riescono ad aprire un’asta. Poi c’è Vidal. Lui è andato in Cile e ha parlato del suo futuro e ha tenuto una porta aperta ad un possibile addio al Barcellona. Conte lo vorrebbe perché vede bene il suo temperamento come caratteristica da aggiungere al suo centrocampo. Idee per la fascia sinistra: Soumaré del Lille per esempio che in Francia danno in partenza per un grosso club europeo. La sua valutazione è alta.

(Fonte: SS24)