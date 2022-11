Inter, la doppia promessa di Calha e Dumfries. Novità sul rientro di Lukaku

Le condizioni di Romelu Lukaku, ma non solo: ecco la doppia promessa di Calhanoglu e Dumfries per l'Inter 2023

Le condizioni di Romelu Lukaku, ma non solo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riparte dalle parole di ieri di due interisti impegnati con le rispettive nazionali prima: “La doppia promessa di Calhanoglu e Dumfries. Il turco, infatti, ha assicurato che l’Inter pensa ancora allo scudetto, nonostante il distacco accumulato in classifica. L’olandese, invece, ha garantito che alla ripresa, in campionato, si vedrà una nuova squadra. Dal ritiro del Belgio arrivano segnagli positivi. Lukaku, infatti, ha ricominciato a lavorare sul campo, ovviamente non assieme ai compagni. Finora si era limitato alle terapie.