Nuovo logo, cambia anche l’azzurro ‘Inter’: sarà blu oltremare. Sulle maglie dal 2022-23

Come molti tifosi dell'Inter avranno notato, il nuovo logo del club, presentato nella giornata di ieri, ha portato con sé anche altre novità. A cominciare alla nuova tonalità di blu. Che non sarà più quella consueta dell'azzurro 'Inter', visto in questi ultimi anni sulle maglie nerazzurre e sullo stemma societario, ma un blu molto più scuro, intenso, elettrico.