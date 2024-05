Una serie di vertici che, come scrive La Gazzetta dello Sport, proseguiranno anche nella giornata di domani: "Domani altra giornata di incontro in sede per i dirigenti Oaktree, stalvolta con l'area commerciale e con gli altri dipendenti della sede. L'obiettivo del fondo è quello di conoscere a fondo l'Inter, di farla funzionare al meglio e di massimizzare i ricavi per arrivare in fretta al pareggio di bilancio. Martedì 4 giugno, intanto, è in programma l'assemblea degli azionisti con la nomina Consiglio d'Amministrazione e del nuovo presidente".