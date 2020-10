CF – Organigramma Inter, c’è un nuovo consigliere. “Rinuncerà a qualsiasi remunerazione”

Cambio nell’organigramma del Consiglio di Amministrazione dell’Inter.

Come riporta Calcio e Finanza, si segnala infatti un nuovo ingresso nella lista dei consiglieri nel CdA legati a Suning. Il 22 giugno, il CdA si è riunito – presenti anche Zhang, Marotta e Antonello – e tra gli argomenti all’ordine del giorno si è discusso delle dimissioni di Mi Xin.

Il posto di Mi Xin verrà preso da Zhou Bin, manager di Suning classe ’81 che verrà nominato formalmente come consigliere nella prossima assemblea dei soci. Come spiega Calcio e Finanza, “Per il nuovo consigliere non è stata determinata alcuna remunerazione. Anche in caso di remunerazione, tuttavia, Zhou Bin “ha già dichiarato di rinunciare a qualsiasi emolumento in ragione della potenziale assunzione della carica di Consigliere”.

Fonte: Calcio e Finanza