Sky – Inter, Brozovic ancora a parte ma c’è ottimismo per la Juventus: de Vrij…

Simone Inzaghi e l'Inter sono ottimi circa il recupero di Marcelo Brozovic per la cruciale trasferta di domenica sera a Torino contro la Juventus. Come riferisce Sky Sport, il centrocampista croato, fuori per un problema muscolare accusato nella sfida di Champions League ad Anfield contro il Liverpool, anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato sui campi del centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile. Domani potrebbe essere la giornata giusta per un parziale rientro in gruppo.