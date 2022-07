VIDEO/ Inter partitina ad Appiano dopo il Monaco: Onana ancora protagonista

Non c'è tregua per l'Inter in questo momento. Procede a ritmo serrato il lavoro dei nerazzurri agli ordini di Simone Inzaghi, tornati in campo all'indomani dell'amichevole pareggiata per 2-2 contro il Monaco ieri. Questo pomeriggio partitina in famiglia in cui André Onana è stato ancora protagonista sotto lo sguardo vigile del suo allenatore.