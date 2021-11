Inter, Perisic ha deciso definitivamente: “Ha comunicato al club che…”

Il croato ha preso la decisione definitiva per il suo futuro: il suo contratto con l'Inter è in scadenza nel 2022

La prossima estate è prevista una vera e propria rivoluzione sulla fascia sinistra in casa Inter. Come già riportato, infatti, l'obiettivo del club nerazzurro è tornato ad essere Filip Kostic, che vuole lasciare l'Eintracht Francoforte e non ha alcuna intenzione di prolungare il suo accordo coi tedeschi in scadenza nel 2023. E Marotta e Ausilio, spiega Tuttosport, ci puntano forte "alla luce del fatto che Ivan Perisic ha già comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza".