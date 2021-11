Inter, il peso economico della qualificazione agli ottavi: ricavi fino a 60 mln

Calcio e Finanza ha analizzato il valore economico della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League

Marco Astori

Oltre al prestigio a livello sportivo, essere tornati tra le migliori 16 squadre d'Europa ha un importante valore economico per l'Inter. Calcio e Finanza, noto portale che si occupa dei conti nel mondo del calcio, ha reso noto il valore della qualificazione agli ottavi per i nerazzurri: "Le certezze riguardano il bonus partecipazione da 15,64 milioni di euro e i 15,9 milioni di euro provenienti dal ranking storico. A queste due voci va aggiunta la quota del market pool, che per i nerazzurri nel peggiore dei casi ammonta a 10,7 milioni di euro, ma che risulterà sicuramente superiore visti i risultati.

Per quanto riguarda la sezione dei risultati sportivi, le tre vittorie e un pareggio hanno portato finora nelle casse dei nerazzurri 9,33 milioni di euro, cifra ancora migliorabile con un’eventuale vittoria contro il Real Madrid: in caso di impresa in terra spagnola, l’Inter accumulerebbe altri 2,8 milioni di euro, a cui si andranno a sommare gli eventuali importi non distribuiti in misura proporzionale al numero di vittorie nel girone.

Infine, da non dimenticare la somma che il club di Suning incasserà in caso di passaggio del turno: 9,6 milioni di euro. In totale, i premi Champions ammonterebbero quindi a un minimo di 58,37 milioni di euro, cifra destinata sicuramente a crescere con il market pool ed eventuali altri bonus risultati nel girone, superando quindi i 60 milioni di euro", conclude CeF.