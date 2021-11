Inter-PIF, Biasin: “Magari qualcosa ci sarà anche, ma non è…”

Il giornalista commenta la voci circolate, soprattutto sui social, su una ipotetica acquisizione dell'Inter da parte di PIF

Negli ultimi giorni, soprattutto sui social, circola la voce di una possibile cessione dell'Inter da parte di Suning al fondo saudita PIF. Ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin commenta così queste voci: "In questo momento storico si creano delle notizie alimentate dalla speranze. Io invito tutti a non sperare troppo che accadano cose che poi magari non si realizzeranno, magari qualcosa ci sarà anche, ma non è roba di questi giorni".