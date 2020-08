Inter, ecco quanto vale la partecipazione alla fase finale di Europa League

L’ultima volta che è stata vinta in Italia si chiamava Coppa Uefa, era il 1999 e se l’aggiudicò il Parma. L’Inter l’ha vinta nel 1998 con Ronaldo e ora punta alla Coppa con la squadra di Conte. La seconda competizione europea non garantisce gli stessi guadagni della partecipazione alla Champions League, ma la società interista nella fase a gironi ha incassato 41.2 mln dalla partecipazione alla CL senza considerare la seconda parte del market pool che può valere da 3.4 mln a 5.4 mln, cifra che dipenderà da quanto andranno avanti le italiane in CL.

Nel dettaglio, se l’Inter arrivasse a vincere l’Europa League potrebbe guadagnare fino a 14 mln, spiega Calcio e Finanza. E nel dettaglio questa è la suddivisione dei premi per ogni fase ad eliminazione diretta:

qualificazione ai sedicesimi: 500mila euro a club;

qualificazione agli ottavi di finale: 1,1 milioni di euro a club;

qualificazione ai quarti di finale: 1,5 milioni di euro a club;

qualificazione alle semifinali: 2,4 milioni di euro a club.

qualificazione alla finale: 4,5 milioni di euro a club;

La vincente della finale di UEFA Europa League riceverà 4 milioni di euro supplementari.

Inoltre, chi conquisterà la coppa parteciperà alla Supercoppa europea, con ricavi per altri 3,5 milioni di euro. Tutto senza considerare il market pool. Dalla partecipazione all’EL i nerazzurri hanno guadagnato finora 1.6 mln e per il passaggio ai quarti c’è in palio 1.5 mln di bonus. In palio resta la qualificazione alla CL e l’inserimento tra le teste di serie nella fase a gironi.

(Fonte: Calcio e Finanza)