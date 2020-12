CdS – Inter, pressioni di Conte su Marotta e Ausilio: il tecnico vuole almeno due innesti

I piani dell’Inter per il mercato di gennaio sono inevitabilmente cambiati dopo l’eliminazione dalla Champions League. Antonio Conte, però, continua a chiedere rinforzi. Per gennaio il tecnico ha già messo pressione alla dirigenza, nonostante l’abbondanza della rosa. Il Corriere dello Sport spiega: “Non sarà una sessione facile per il tandem Marotta-Ausilio, che dovrà subire le pressioni di Conte per almeno un paio di innesti. L’allenatore leccese, infatti, Champions o non Champions, continua a ritenere che a centrocampo manchi un Kantè, ovvero un mediano con caratteristiche di rottura, e che là davanti ci vorrebbe sempre un vero vice-Lukaku”.